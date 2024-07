Gran movimento nel mercato dei dilettanti in Sardegna.

La nuova stagione calcistica si avvicina e le società hanno fretta di costruire organici competitivi. In Eccellenza, il Calangianus, dopo l'arrivo di Gonzalo Perez, si rinforza ulteriormente con l’innesto di Vassidiki Bamba (2004), centrocampista ex Taloro Gavoi.

Colpo dell’Ossese che ingaggia il bomber argentino Ezequiel Franchi, la scorsa stagione protagonista con Alghero e Siniscola. Ufficiale pure l’acquisto di Samuele Pinna. Arriva dal Ghilarza ed è stato voluto fortemente dal tecnico Giacomo Demartis. Il centrocampista, ventitreenne, è cresciuto nelle giovanili della Torres e ha indossato anche la maglia dell’Uri in Serie D.

Approda in bianconero poi il portiere Werther Carboni (1996), ex giovanili di Latte Dolce e Cagliari. Con i rossoblù è stato convocato anche in prima squadra (Serie A) senza però mai esordire. Ha giocato nei professionisti con Tuttocuoio, Olbia e Lumezzane.

© Riproduzione riservata