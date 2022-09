Il calcio sardo aumenta il numero di squadre in campo in questo weekend, con l'ingresso dei restanti club di Promozione che non erano stati impegnati in Coppa Italia domenica scorsa (fatta eccezione per Andromeda e Villasimius, che hanno rinunciato al torneo e debutteranno fra due settimane nella prima di campionato). Si comincia con tre anticipi.

Spostate al sabato. Una delle quattro sarde di Serie D giocherà domani alle 15, aprendo la terza giornata del Girone G. È l'Arzachena, che dopo la sconfitta per 2-1 in casa della Paganese cerca l'immediato riscatto ospitando il Cassino. Per la Coppa Italia di Promozione due gli anticipi, nelle gare di andata: alle 17 Orrolese-Asseminese, alle 19 Sennori-Porto Torres.

Il programma di domenica. A completare la Serie D le altre partite: alle 14.30 Angri-Ilva e Vis Artena-COS Sarrabus Ogliastra, alle 15 Atletico Uri-Nola. I maddalenini hanno iniziato l'anno da neopromossi con due pareggi, cercano un altro risultato positivo. La formazione allenata da Francesco Loi è invece ancora a caccia dei primi punti: deve riscattare la pesante sconfitta per 2-5 col Pomezia di domenica. In Eccellenza spostate alle 17 Monastir-Carbonia (sfida fra due squadre che hanno avuto un inizio di stagione complicato) e Ossese-Taloro Gavoi (finale degli ultimi playoff regionali lo scorso 22 maggio), le altre alle 16. Il Budoni, unica squadra capolista e ancora a punteggio pieno, sarà impegnato nella trasferta di Calangianus (che ha preso l'attaccante Gabriele Martiniello). Insegue il Latte Dolce, che sul campo della Lanteri Sassari ospita la Nuorese in grave difficoltà e alla ricerca di giocatori dopo le ultime vicissitudini societarie. Gli altri incontri principali sono Ferrini-Sant'Elena, già disputata in Coppa Italia un mese fa e finita 0-0 a Serdiana, e Lanusei-Tharros con tanti possibili esordi negli ospiti (tutti ex Nuorese). In tutto quattordici le partite della Coppa Italia di Promozione, fra match di andata e seconda giornata dei triangolari. Le principali sono Guspini-Gonnosfanadiga (ore 17), il derby La Palma-Atletico Cagliari (17.30), Idolo-Barisardo (17.30) e Selargius-Castiadas (17.30 al Comparto 8 di Monserrato).

