Dall'Ogliastra al Catanzaro in Serie B, Marcello Piras, difensore di grande talento appena qualche mese fa giocava in Serie D con la Cos. Ha già esordito con il Catanzaro contro il Cagliari nell'amichevole precampionato in Valle d'Aosta. Un piccolo grande miracolo. Talento puro, 1,87 di altezza, lo ha scoperto Francesco Loi, facendolo esordire e giocare subito da titolare con la Cos di Tertenia, piena Ogliastra, cuore di Sardegna. Lui ragazzo semplice, ma ovviamente ambizioso, sogna di fare bene anche tra i professionisti. A Catanzaro è già un indolo. Sa controllare l'avversario, ma sa anche proporsi e produrre gioco. In molti sono pronti a scommettere su di lui.

«Un bel giocatore, un ottimo ragazzo – dice di lui il suo ex allenatore – . Ha trovato un'ottima società, una buona squadra, la Serie D. Un bel salto il suo».

Nato il 21 agosto 2004, Marcello Piras, originario di Decimoputzu ha firmato un contratto triennale con la società giallorossa. Piras era seguito anche da altre società come Ternana e Arezzo. Un’operazione, condotta dal direttore sportivo Sebastian Puddu, che evidenzia l’impegno della Cos nella valorizzazione dei giovani sardi. Ci sarebbero anche altri giocatori nel mirino di società professionistiche. Piras, cresciuto nelle giovanili del Cagliari, prima di arrivare nella squadra sarrabese ogliastrina aveva giocato con Guspini e Decimoputzu.

Felicissimo il tecnico Francesco Loi: «Un ragazzo umile educato e con tanta voglia di migliorarsi. Marcello è l’esempio concreto e inconfutabile che nel calcio i sogni vanno coltivati e che il lavoro e la serietà pagano sempre. È questo per noi motivo di orgoglio: dare opportunità ai nostri ragazzi di varcare i confini dei dilettanti. Una grande soddisfazione per tutta la società e per lo staff che crede nei giovani».

E in Serie B, ieri, seppure in Coppa, ha debuttato un altro talento che sino a due mesi fa giocava in Eccellenza con la Villacidrese. È l'argentino Ryduan Palermo, 28 anni, figlio di Martin, mitico super bomber del Boca Juniors. La Villacidrese lo ha portato in Sardegna, lui ha fatto gol a ripetizione e ora il gran volo in Serie B, in una Carrerese dove può davvero far bene. Ieri ha esordito con la sua nuova maglia, contro il Cagliari.

Con la Carrarese ha firmato con contratto biennale. Prima di arrivare in Sardegna ha giocato in Spagna. Ha giocato anche nella penisola in Serie D. Ora il gran volo in Serie B. Palermo ha una gran voglia di far bene. Anche ieri contro il Cagliari, appena entrato, ha dato l'anima distinguendosi in alcune belle giocate. Auguri.

