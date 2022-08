Il beach soccer nazionale e internazionale arriva a Cagliari per una serie di eventi di alto livello. Presentate oggi in Comune le finali della Serie A, che si terranno da venerdì a domenica. Si giocherà nella nuova Beach Arena del Poetto, inaugurandola, e avvierà un ricco ricco che a settembre vedrà anche le Superfinal degli Europei (per nazionali) e la disputa della World Winners Cup (il Mondiale per club). "È la testimonianza che la città di Cagliari è pronta per ospitare eventi sportivi nazionali e internazionali", la soddisfazione del sindaco Paolo Truzzu. "Questi eventi sono una scelta di investimento e spesa sullo sport che abbiamo fatto, che porta economia a tutta la Sardegna", ha aggiunto l'assessore regionale al turismo Gianni Chessa.

Il programma. Dopo le tappe di Pescara, Cirò Marina e Viareggio è Cagliari a chiudere la stagione 2022 della Serie A di beach soccer. Ad avviare le partite al Poetto (diciotto in tutto) sarà proprio la formazione di casa, il Cagliari Beach Soccer, che ha conquistato l'accesso ai playoff della Poule Promozione e si gioca un posto nella Poule Scudetto 2023 (si qualifica la prima del girone). I rossoblù, che domenica hanno ottenuto la medaglia d'argento con l'Under 20, giocheranno venerdì, sabato e domenica sempre alle 10.30 rispettivamente contro Icierre Lamezia, Chiavari e Sicilia, con l'altra gara della Poule Promozione alle 11.45. Nel pomeriggio spazio alle Final Eight della Poule Scudetto: venerdì i quarti (Napoli-Sambenedettese alle 14, Viareggio-Nettuno alle 15.30, Catania-Terracina alle 17 e Pisa-Milano alle 18.30), sabato le semifinali e domenica le finali, con quella per lo scudetto alle 18.

Evento di spicco. "Sono contento che sia il primo evento a Cagliari, tante volte abbiamo provato a portare manifestazioni avendo difficoltà. È solo l'antipasto di quello che a breve potrà succedere: sarà un biglietto da visita incredibile per la città, un'occasione non solo sportiva ma anche economica", ha detto Gianni Cadoni, presidente del Comitato Regionale Sardegna e vicepresidente Lnd. "Ci sarà un livello tecnico elevatissimo, con le migliori otto del campionato e i playoff della Poule Promozione: da sardo per me è motivo di grande orgoglio. E spero che si creino i presupposti per dare una casa al Cagliari Beach Soccer, che sta chiedendo ospitalità ai vari chioschi per potersi allenare", l'augurio di Roberto Desini, coordinatore dipartimento beach soccer Lnd.

