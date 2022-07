Cagliari diventa città del beach soccer e nella nuova arena del Poetto ospiterà la World Winners Cup 2022, una sorta di mondiale per club della disciplina organizzato dalla federazione internazionale (Beach Soccer Worldwide). Si giocherà dal 13 al 18 settembre nell'impianto attualmente in costruzione all'Ippodromo e c'è tempo fino all'1 settembre per iscriversi, con la partecipazione aperta a tutti i club di beach soccer che manifesteranno interesse (iscrizione gratuita, necessaria l'approvazione da parte della federazione di appartenenza).

Doppio evento. La World Winners Cup 2022 avrà due tabelloni, quello maschile e quello femminile. Il format del torneo e il calendario saranno definiti una volta che si conoscerà il numero dei club partecipanti. Ogni squadra potrà registrare fino a dodici giocatori, di cui due portieri, con un massimo di tre stranieri (più un quarto solo come portiere). Un nuovo evento di alto profilo per il beach soccer a Cagliari, con l'arena del Poetto che sarà inaugurata venerdì prossimo con l'inizio delle finali di Serie A (in programma fino a domenica 7, partecipa anche la formazione del Cagliari Beach Soccer).

