Tornano in pianta stabile gli anticipi al sabato nel calcio regionale. Con l'avvio di Promozione e Prima Categoria ben venti partite in tutto sono spostate dalla collocazione originaria della domenica pomeriggio: per tutte il calcio d'inizio sarà alle 16. In Eccellenza solo una, ma di spicco: il derby fra Tharros e Ghilarza, coi padroni di casa quarti in classifica (da neopromossi) e i giallorossi di Ivan Cirinà che inseguono a -2. È già il terzo incrocio fra le due squadre dopo la Coppa Italia a fine agosto, che ha visto i biancorossi passare il turno vincendo con un rocambolesco 4-5 l'andata in trasferta per poi perdere 1-2 in casa.

Promozione al via. Nove partite inaugurano la stagione di Promozione, anche quest'anno con tre gruppi da quattordici squadre l'uno. Nel Girone A tre anticipi vedono in campo alcune delle squadre più accreditate per la corsa di vertice, tutte in trasferta: il Castiadas di Cristian Dessì sarà ospite del neopromosso CUS Cagliari, il Guspini (anch'esso proveniente dall'Eccellenza e che ha fatto un gran mercato) di Nicola Manunza a Elmas contro il La Palma e il Selargius di Franco Giordano a Villamassargia. C'è poi Atletico Cagliari-Asseminese, coi padroni di casa reduci da una goleada in Coppa Italia (4-0 al La Palma domenica) dove non hanno giocato gli ospiti, che hanno rinunciato per problemi organizzativi. Nel Girone B spostate Atletico Bono-Paulese e Siniscola-Posada, nel C Coghinas-Stintino, Sennori-Thiesi e la favorita Tempio contro l'Ozierese.

Prima Categoria. Anticipate nel Girone B Don Bosco Guspini-Gialeto, Segariu-Decimoputzu e Virtus Furtei-Libertas Barumini, nel C Ovodda-Samugheo, Sanverese-Oristanese e Seulo-Sadali, nel D Porto Cervo-Porto San Paolo e nell'E Sorso-CUS Sassari, Treselighes-Castelsardo e Trinità-Monte Alma.

Mercoledì in campo. Domani alle 20 si completa il primo turno di Coppa Italia Promozione con Atletico Bono-Buddusò, chi vince passa mentre il pari favorisce gli ospiti per una miglior differenza reti. Alle 16 invece il calcio d'inizio del recupero di Eccellenza Nuorese-Budoni, ultima contro prima: domenica non si è giocato per la scomparsa del presidente dei galluresi Salvatore Marroni. In Serie D alle 14.30 Ilvamaddalena-Palmese.

