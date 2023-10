Una sola squadra in campo oggi fra le sarde del campionato di Serie D. Gioca la Cos in trasferta sul campo laziale dell'Ardea.

Un compito non facile quello che attende la squadra di Francesco Loi che affronta l'Ardea in netta ripresa e che domenica scorsa ha costretto al pareggio l'Ostia Mare, una delle grandi del girone.

Per l'occasione, Loi ha convocato venti giocatori con la formazione che sarà comunicata solo all'ultimo momento.

Per i sardi l'obbligo di far punti per non perdere terreno dalla capolista Cavese, vittoriosa ieri sul terreno dell'Ostia Mare in uno scontro d'alta classifica.

Ieri come è noto le sarde hanno conquistato due vittorie col Latte Dolce e l'Atletico Uri. Ha invece perso il Budoni.

