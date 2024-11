Primo allenamento del nuovo allenatore della Cos Sebastiano Pinna che ha preso il posto di Francesco Loi. La squadra prepara la difficile trasferta di Olbia per affrontare la penultima della classe con sei punti.

Quattro in più della Cos, ultima in classifica con due punti e reduce da nove sconfitte consecutive. Intanto la società dovrà rientrare sul mercato. Servono almeno quattro giocatori di categoria per poter sperare di agganciare almeno i playout. Un compito non facile attende Pinna che arriva dalla Ferrini Cagliari.

© Riproduzione riservata