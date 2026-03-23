La gara del girone G della Serie D di domenica prossima fra Cos e la Nocerina, verrà giocata a Lanusei (e non a Tertenia) con inizio alle 14. La partita ha un grande interesse in chiave playoff. La Nocerina è terza in classifica con 43 punti assieme all'Albalonga. La Cos è settima ma ad un solo punto dai playoff ed a tre di distacco dalla stessa Nocerina.

Il girone vede in vetta la Scafatese con 72 punti (non ha mai perso). La Nocerina, data a inizio stagione, tra le grandi favorite si ritrova al terzo posto a ben 29 punti di distacco dalla Scafatese. La Cos è imbattuta da cinque turni.

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