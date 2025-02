La Cos si gioca tutto o quasi oggi contro il Monterotondo. Ultima in classifica con 21 punti, la squadra di Antonio Carta deve solo vincere per sperare ancora nella salvezza diretta. I playout sono ad un passo (Terracina e Ilvamaddalena hanno un punto in più a quota 22 ). La salvezza diretta è invece a sette punti e guarda caso, è il proprio il Monterotodo ad occupare oggi la prima posizione utile per avere la certezza di giocare in Serie D anche il prossimo torneo. Vincendo oggi, la Cos potrebbe rimettere tutto in discussione. Si gioca alle 14 a Tertenia. Grande l'attesa fra i tifosi. Lo stesso discorso vale per l'Ilva attesa invece sul campo della Sarnese, una squadra particolarmente difficile soprattutto in casa. L'Uri punta al successo contro la Puteolana, terza della classe, assieme al Guidonia. La squadra di Massimiliano Paba non deve guardare in faccia nessuno. Deve solo pensare a far punti: oggi ne ha 25, tre in meno del Monterotondo. L'Obia contro il Trastevere deve vincere sempre i chiave salvezza. La squadra romana , con 32 punti, non ha nulla da chiedere alla classifica. Anche il pari per l'Olbia sarebbe una delusione.

