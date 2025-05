Non ci sono alternative. Per salvarsi domenica Cos e Ilvamaddalena hanno un solo risultato utile: la vittoria sul campo delle due squadre laziali finite ugualmente nei playout. La Cos giocherà a Roma contro il Lodigiani, senza lo squalificato Calabrese e gli infortunati Sartor e Cogotti; l'Ilva su quello del Monterotondo.

Le due squadre sarde stanno intensificando la preparazione. Sabato la partenza per il Lazio e domenica alle 16 la sfida incrociata che vale la salvezza con le laziali, che possono anche accontentarsi della classifica in virtù della loro migliore posizione in classifica centrata a fine campionato: l'Ilva con 38 punti ha finito alla pari del Monterotondo, restando però penalizzata dalla classifica avulsa. La Cos ha invece finito la stagione al terzultimo posto a quota 33.

Al momento, delle cinque squadre sarde si sono salvate solo Olbia e Latte Dolce. Già retrocesso l'Atletico Uri, tornato in Eccellenza dopo quattro anni al termine di una stagione resa difficile anche dalla chiusura al pubblico del campo sportivo per diverse gare per i lavori realizzati nella struttura. Un handicap che ha pesato sulla stagione e sulla classifica, con la squadra crollata nell'ultima parte del campionato.

© Riproduzione riservata