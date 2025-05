Travolta per 4-1 dalla Trastevere anche l'Ilvamaddalena si giocherà la salvezza ai playout: affronterà in trasferta il Monterotondo.

I maddalenini hanno chiuso a 38 punti, gli stessi del Monterotondo, battuto oggi in casa dall'Anzio che si è salvato. La classifica avulsa è favorevole al Monterotondo che giocherà in casa la partita salvezza. Col vantaggio anche di potersi salvare anche pareggiando.

L'Ilva per restare in Serie D deve solo vincere. Come la Cos sul campo del Lodigiani. In classifica: la Cos ha chiuso a 33 punti, l'Ilva, il Monterotondo e il Lodigiani a 38. Nella classifica avulsa la prima è il Lodigiani che così affronterà la Cos in casa. La seconda è il Monterotondo, l'Ilva al terzo posto. Già retrocesso l'Atletico Uri.

