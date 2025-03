A sette giornate dalla fine la situazione in casa Cos si è fatta decisamente critica, ma la salvezza è ancora possibile. Soprattutto se si troverà quella continuità che è finora mancata. La squadra di Tertenia è penultima con 24 punti, a quattro dalla zona playout. In sette giornate questo divario può essere colmato.

Domenica scorsa si è sperato in un successo contro la Paganese. Invece la Cos ha sbagliato un rigore a inizio gara, è rimasta in dieci per una espulsione e alla fine ha subito lo 0-3 pesantissimo che ha fatto davvero male. Ma guai ad arrendersi. I playout non sono così lontani, ma chi sta sopra non si guarda certamente dietro: a iniziare dall'Ilvamaddalena che appena due settimane fa era sotto di un punto alla Cos (rimasta a 24 punti dopo le ultime due sconfitte) e che ora è avanti di quattro.

Sarà una battaglia con la stessa Ilva a quota 28, col Lodigiani, con l'Uri a 29 punti, con l'Anzio e il Monterotondo a quota 31. Il Terracina ultima con 22 punti ha già un piede in Eccellenza.

