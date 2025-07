L'Ozierese ha annunciato l'accordo con il portiere Gabriele Dardano Mereu. Classe '98, ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di Castiadas, Muravera, Arbus, Nuorese, Ghilarza, Tharros e Monastir. Ora il passaggio in Promozione, con la formazione gialloblù neopromossa dopo aver vinto il Girone C di Prima Categoria.

Mereu è fermo da un anno, nel quale non aveva potuto giocare (avrebbe dovuto far parte del Monastir). Ora riprende la sua carriera in una squadra che ha preannunciato di voler essere ambiziosa nel suo ritorno in Promozione.

Nei giorni scorsi, l'Ozierese aveva annunciato la conferma dell'allenatore Cristian Mura e dell'esterno d'attacco Antonio Fantasia. Lo staff tecnico sarà composto dal vice allenatore Antonio Fois, dal preparatore atletico Gavino Piras, dal preparatore dei portieri Ciro Iacomino e dal nuovo match analyst Gianluca Mozzo.

