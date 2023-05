Ai nastri di partenza la 33esima edizione della Straolbia che, il 7 maggio alle 9:30 con ritrovo a Piazza Crispi, torna ad animare le strade della città.

Un nuovo format, concepito per far vivere la manifestazione non solo ai partecipanti, l'evento, organizzato dalla Podistica Amatori Olbia, in collaborazione con le associazioni di atletica olbiesi, e il patrocinio del Comune, prevede due gare e tante iniziative collaterali. Quattro chilometri di percorso non competitivo, aperto a tutti, otto di gara competitiva, e percorsi fino a 900 metri per le categorie giovanili.

Oltre alle gare di corsa, la Straolbia comprende una serie di eventi che movimenteranno i percorsi: spettacoli in Piazza Crispi e regate di windsurf e scuola vera sul lungomare; sport e musica nelle vie del centro e nella darsena di via dei Lidi, esibizione delle majorette accompagnate dalla banda musicale Felicino Mibelli all'ingresso del parco Fausto Noce, dove si esibiranno gli allievi delle palestre di Olbia. Per la prima volta, abbinato alla Straolbia, un contest fotografico, Scatti di Straolbia, sulle passate edizioni, che premierà la foto con più like. All'insegna della sostenibilità, nell’evento sarà garantito un servizio in grado di ridurre a zero l'impatto ambientale con la distribuzione di materiale plastic free nei punti di ristorazione ufficiali, con un potenziamento delle attività di pulizia e del servizio di raccolta differenziata in tutta l'area interessata nonché con la scelta di premi natura bio e a chilometro zero.

"La Straolbia 2023 è sport, musica e divertimento ma anche sostenibilità ambientale, aspetto fondamentale dell'evento che ha l'obiettivo di trasmettere un'etica sportiva ma anche uno stile di vita e pratiche di comportamento virtuosi", dicono gli organizzatori.

