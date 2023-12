È tempo di sorprese nella coppa Santa Barbara di calcio dedicata alla categoria allievi: dopo 10 anni in cui il Carbonia calcio arrivava in finale e per lo più le vinceva, quest'anno la formazione biancoblù non è stata in grado di accedere all'atto conclusivo della manifestazione che si terrà la mattina del 26 dicembre a cominciare dalle ore 9 nello storico campo sportivo Santa Barbara di via Mazzini.

La federazione Italiana gioco calcio ha infatti suddiviso il torneo in due categorie. Una coppa va alla categoria dei regionali e una andrà alla categoria dei provinciali.

La finale della Coppa provinciale verrà disputata dalla società Isola Sant'Antioco contro Astra di Carbonia. La finale della competizione regionale vedrà contendersi la coppa la Fer Massenti di San Giovanni Suergiu contro l'Iglesias.

