Un pareggio e una vittoria in casa nelle semifinali di andata di Coppa Italia Promozione. La sfida principale vede un nuovo 2-2 fra Arborea e Monastir, stesso risultato conseguito nel match di campionato giocato dieci giorni fa, mentre la Lanteri Sassari batte 2-1 il Siniscola.

Ad Arborea biancoblù vanno al riposo avanti di un gol, realizzato da Federico Poddesu al 34', ma nella ripresa i padroni di casa ribaltano il risultato con un rimpallo a favorire il classe 2006 Nicola Pintus (53') e un lancio che pesca sul centro-sinistra Paolo Atzeni per il momentaneo 2-1 (71'). Ci pensa il capitano del Monastir, Tomaso Arzu, a pareggiare cinque minuti più tardi con una conclusione da fuori. All'89' gli ospiti hanno la chance di vincere la partita, ma Simone Pinna si fa parare un rigore dal portiere dell'Arborea Roberto Petucco.

Vantaggio minimo per la Lanteri Sassari: il Siniscola si porta inizialmente in vantaggio, poi subisce la rimonta sassarese che si impone 2-1 con le reti di Nicola Dettori e Tomaso Nieddu. Ritorno a campi invertiti mercoledì 21, in caso di parità al 90' vale ancora la regola del gol doppio in trasferta.

