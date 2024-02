Saranno Monastir e Lanteri Sassari a contendersi la Coppa Italia Promozione. Nelle due semifinali di ritorno vincono e si qualificano alla finale, che si disputerà in gara secca e in campo neutro con data e luogo ancora da definire.

Dopo il 2-2 all'andata il Monastir batte 1-0 l'Arborea: per la squadra di Marcello Angheleddu decide un gol di D'Agostino al 37', battendo al volo il portiere Petucco su cross di Cannizzaro.

A Siniscola invece i padroni di casa si arrendono 1-3 contro la Lanteri Sassari, che aveva già vinto per 2-1 l'andata: a segno per gli ospiti Dettori, Florenzano e Zappino, in mezzo aveva accorciato le distanze Perticarari.

