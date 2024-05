Un eurogol su punizione di Alessandro Masia a due minuti dal termine dei tempi supplementari dà al Monastir la Coppa Italia di Promozione: 1-2 nella finale di Abbasanta contro la Lanteri Sassari.

L'ultimo atto di una stagione eccezionale dei biancoblù di Marcello Angheleddu, che avevano già vinto con sette giornate d'anticipo il campionato (+22 sulla seconda), si chiude con la conquista della coppa dopo 120' tiratissimi. Nei tempi regolamentari tante occasioni da entrambe le parti, senza gol ma con un grosso spavento per D'Agostino, colpito all'82' con un fortuito calcio in faccia da un avversario e costretto a uscire in ambulanza, portato al Pronto Soccorso di Ghilarza. Si va ai supplementari, dopo un inevitabile lunghissimo recupero di nove minuti e mezzo, e al 98' a passare è la Lanteri Sassari con un tiro secco dal limite di Dettori. La gioia della formazione di Michele Pulina dura pochi minuti, poi proprio Dettori fa fallo su Simone Pinna che causa rigore e seconda ammonizione. Dal dischetto trasforma Mauro Ragatzu (45º gol stagionale) e nell'ultimo quarto d'ora il Monastir ha l'uomo in più. Con Masia che al 118' dai venticinque metri manda il pallone quasi all'incrocio su punizione, per un gol spettacolare che decide il torneo.

I biancoblù giocheranno la Supercoppa Regionale contro l'Ossese.

