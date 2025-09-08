In attesa della gara di domani tra Tharros e Arborea, le gare di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Promozione decretano il passaggio del turno delle prime 3 oristanesi. Samugheo, Bosa e Terralba F. Bellu accedono, infatti, agli ottavi di finale della competizione.

Per il Samugheo, contro il Ghilarza, un doppio confronto equilibrato e passaggio del turno dopo i calci di rigore. Entrambe le sfide, infatti, erano terminate 1-1. L’undici allenato da Giorgio Ferraro ha poi avuto la meglio nei tiri dagli 11 metri; per i padroni di casa tutti a segno (Frau, Manca, Fernandez, Demurtas e Erbì), mentre tra ghilarzesi realizzano 4 calciatori su 5 chiamati al tiro (Passalenti, Mari, Melis e Rubattu), mentre la conclusione di Colombo è stata parata da Cabasino.

Il Terralba F. Bellu, invece, si è imposto in entrambe le sfide contro la neo-promossa Freccia Parte Montis. All’andata la formazione allenata da Daniele Porcu si è imposta in casa per 3-1, mentre nella sfida di ritorno il punteggio è stato più ampio (1-4). L’undici terralbese ha mostrato una condizione migliore, sia da un punto di vista fisico che tecnico. Per i mogoresi, invece, sconfitta indolore, e prosegue il percorso di adattamento alla nuova categoria.

Il Bosa, infine, vince il triangolare contro Thiesi e Macomerese. Per la formazione allenata da Carboni una doppia vittoria. Contro il Thiesi è arrivato un successo esterno (1-3), mentre contro la Macomerese il risultato è stato di 4-0. In entrambe le sfide segnali positivi per il tecnico bosano Tore Carboni, in particolare da Kaba e Fadda (in rete nelle due gare).

Domani si chiude il quadro delle partite del primo turno, con il ritorno della sfida tra Tharros e Arborea. All’andata si è imposto l’undici allenato da Nicola Battolu per 4-2 (per l'Arborea in rete Szafran, Capraro, Mascia e Pibiri, per gli oristanesi Gianoli e Lonis). Il calcio d’inizio, al Comunale di Oristano, è previsto per le 19. A dirigere la gara sarà Alessandro Atzei della sezione di Cagliari.

© Riproduzione riservata