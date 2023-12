Sono rimaste in quattro in Coppa Italia Promozione, che si ferma sino a febbraio quando si disputeranno le semifinali.

Il Comitato Regionale ha definito che gli accoppiamenti saranno Lanteri Sassari-Siniscola Montalbo e Arborea-Monastir: gare di andata mercoledì 7 febbraio e ritorno mercoledì 21, tutte alle ore 15.

Da ricordare che nel torneo vale ancora la regola del gol doppio in trasferta in caso di parità nel doppio confronto.

La data della finale è ancora da definire, così come la sede. Chi vince potrà partecipare alla Supercoppa Regionale assieme alla vincente della Coppa Italia Eccellenza, che vede Ossese e Sant'Elena in campo per l'ultimo atto.

