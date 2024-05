Saranno Lanteri Sassari e Monastir a giocarsi l'ultimo atto della Coppa Italia Promozione. Dopo le semifinali, disputate a febbraio, le due squadre si affronteranno nella finale in gara secca sabato 18 maggio alle 16 ad Abbasanta, nello stesso impianto che dopodomani (alla stessa ora) ospiterà la finale playoff di Eccellenza tra Ossese e Villasimius.

Il Monastir ha stravinto il Girone A, con 25 vittorie e 8 pareggi in 33 giornate (domenica chiude in casa con la Verde Isola), la Lanteri Sassari è attualmente sesta nel Girone B (46 punti) e nell'ultima giornata di campionato sarà artefice della corsa promozione, perché (sul campo del Li Punti) ospiterà la capolista Nuorese che cerca i punti per il ritorno in Eccellenza.

In caso di parità al 90' si giocheranno eventuali supplementari e rigori, la vincente oltre al trofeo guadagnerà anche la possibilità di disputare la Supercoppa Regionale, contro l'Ossese che ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza il 30 dicembre.

