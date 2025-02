Giornata di coppe oggi in Sardegna. Grande l'attesa per la gara di ritorno fra Ossese a Montespaccato, con la squadra sarda che tenta l'impresa contro un avversario che all'andata si è imposto per 3-1 sul campo laziale. Un impegno molto difficile ma non impossibile, per una formazione (quella di Giacomo Demartis) che sta puntando tutto sulla Coppa Italia per tentare la scalata alla Serie D.

Per superare questo primo turno nazionale serve un’impresa: grande l'attesa fra i fans locali. Annunciato l'arrivo anche di tifosi del Montespaccato. Nella fase regionale l'Ossese aveva vinto il titolo battendo nella finale il Villasimius per 1-0. La gara di oggi avrà inizio alle 15.

Sempre oggi si giocano le gare di andata delle semifinali della Coppa Italia di Promozione: alle 15 Lanusei-Guspini e alle 18 Buddusò-Coghinas.

