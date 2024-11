Turno di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione domani in Sardegna. Per l'Eccellenza sono in programma le semifinali di andata. In campo alle 15 Carbonia-Villasimius e Ossese-Budoni. Due gare dal pronostico molto incerto, con gli allenatori che faranno sicuramente giocare alcuni giocatori che hanno necessità di fare minutaggio perché poco impiegati in campionato.

In Promozione, il tabellone del mercoledì dedicato ai quarti di finale di andata propone alle 15 Lanusei-Atletico Cagliari e Terralba-Guspini, alle 18 Coghinas-Usinese e Buddusò-Bonorva.

