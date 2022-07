Il Cagliari Beach Soccer chiude la Coppa Italia al settimo posto, e lo fa conquistando la vittoria quando ormai i rigori sembravano inevitabili. È ancora una volta Néstor Medina, uno dei grandi protagonisti stagionali della squadra di Wilson Santos Araujo, a dare la vittoria ai rossoblù: il suo gol nell'ultimo minuto di gioco vale il 4-5 contro Nettuno, nella finale per il settimo e ottavo posto giocata a Lignano Sabbiadoro.

All'ultimo istante. Medina è decisivo anche per sbloccare la partita, con il gol del vantaggio al 2'. Nettuno pareggia su rigore al 7' con Neroni, ma il capitano rossoblù Luca Ruggiu riporta i sardi avanti al 10'. In apertura di secondo tempo il Cagliari prova a scappare: segna subito Mirko Melis, poi al 3' Ruggiu fa doppietta. Un triplo vantaggio che però non basta, perché Pérez riesce a riportare Nettuno in parità con una tripletta al 4' del secondo tempo e al 2' e 11' della terza e ultima frazione. Il 4-4 sembra prolungare la sfida ai rigori, ma sulla ripresa del gioco Medina è bravissimo a trovare la giocata vincente per dare al Cagliari il punto decisivo.

Tappa al Poetto. Con questa partita si chiudono gli impegni del Cagliari Beach Soccer in giro per l'Italia, dopo aver raggiunto il secondo posto nella Poule Promozione una settimana fa. Per i rossoblù l'appuntamento già cerchiato sul calendario è da venerdì 5 a domenica 7 agosto, quando nella nuova Beach Arena del Poetto si terranno le finali della Serie A: contro Chiavari, Icierre Lamezia e Sicilia la formazione sarda, davanti al proprio pubblico, si giocherà i playoff che mettono in palio la promozione alla Poule Scudetto 2023. Un obiettivo che il Cagliari Beach Soccer ha fortemente cercato e raggiunto.

