Coppa Italia di Eccellenza: Villasimius e Iglesias pareggiano 1-1, l’Atletico Uri supera il TempioPer la Promozione l'Alghero batte il Coghinas
Si sono disputate oggi le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. È terminata in parità (1-1) all’“Is Casas” di Villasimius la sfida tra la squadra di Antonio Prastaro e l’Iglesias. Le reti, entrambe nella ripresa, portano la firma del capitano Edoardo Piras per l’Iglesias e di Beugrè per i gialloblù.
Nell’altra semifinale, l’Atletico Uri ha superato di misura (1-0) il Tempio, grazie alla rete di Ricci al 25' del secondo tempo.
Le gare di ritorno, a campi invertiti, si disputeranno martedì 26 novembre.
Per la Coppa Italia di Promozione, l’Alghero ha battuto (2-1) il Coghinas nell’andata dei quarti di finale.
Nel primo tempo una rete per parte: Barboza per l’Alghero e Seu per i rossoblù. Nella ripresa decisivo il gol di Fadda al 14'.
Le altre sfide d’andata si giocheranno martedì 19 novembre: Arborea–Tonara e Castiadas–Uta alle ore 18 e Bonorva–Li Punti alle 18.30.
Le gare di ritorno sono in programma mercoledì 26 novembre alle 15, ad eccezione di Tonara–Arborea, che si disputerà martedì 3 dicembre alle 18.