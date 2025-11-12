Si sono disputate oggi le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. È terminata in parità (1-1) all’“Is Casas” di Villasimius la sfida tra la squadra di Antonio Prastaro e l’Iglesias. Le reti, entrambe nella ripresa, portano la firma del capitano Edoardo Piras per l’Iglesias e di Beugrè per i gialloblù.

Nell’altra semifinale, l’Atletico Uri ha superato di misura (1-0) il Tempio, grazie alla rete di Ricci al 25' del secondo tempo.

Le gare di ritorno, a campi invertiti, si disputeranno martedì 26 novembre.

Per la Coppa Italia di Promozione, l’Alghero ha battuto (2-1) il Coghinas nell’andata dei quarti di finale.

Nel primo tempo una rete per parte: Barboza per l’Alghero e Seu per i rossoblù. Nella ripresa decisivo il gol di Fadda al 14'.

Le altre sfide d’andata si giocheranno martedì 19 novembre: Arborea–Tonara e Castiadas–Uta alle ore 18 e Bonorva–Li Punti alle 18.30.

Le gare di ritorno sono in programma mercoledì 26 novembre alle 15, ad eccezione di Tonara–Arborea, che si disputerà martedì 3 dicembre alle 18.

