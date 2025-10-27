Le Final Four della Coppa Italia parleranno due volte il linguaggio dell’Amsicora, qualificata nei tornei maschile e femminile. È il primo risultato di una stagione che promette tanto di buono, nelle scorse edizioni le due squadre rimasero fuori dalle finali, solo la Ferrini si qualificò nella Coppa Italia femminile.

Ha iniziato, sabato, la squadra maschile allenata da Roberto Carta, qualificata con un turno di anticipo, grazie alla vittoria per 5-3 sul Cus Cagliari. Sembrava tutto facile con le reti di Atzori, Ojeda e la doppietta di Carta su rigore, per il parziale di 4-1 (pari provvisorio di Gadelkarim). Ma il Cus segnava ancora con lo stesso egiziano su corto e con Russo, Atzori metteva al sicuro la vittoria.

Le altre qualificate alla Final Four di Brà, l’8 e 9 novembre sono al momento HT Bologna e Butterfly Roma, la quarta potrebbe essere il Brà.

La Ferrini, l’unica che poteva insidiare l’Amsicora, ha battuto la Juvenilia Uras 4-3 e anche in questo caso è stata una partita sofferta e sempre incerta. Ha aperto le marcature la Juvenilia con Andrea Tocco, i cagliaritani reagiscono e segnano tre reti in tre minuti con Murru, Palmas e Hassan. Nell’ultima frazione Grussu e ancora Tocco ristabiliscono la parità, ma Murru impiega un minuto per riportare avanti la Ferrini. Mercoledì la due formazioni saranno nuovamente di fronte al “Maxia” nel recupero della quarta giornata.

Coppa Italia femminile

Ieri la vittoria dell’Amsicora nello spareggio di Roma con il Butterfly. Ha vinto la squadra di Khilko e Manca, 2-1, con qualche sofferenza ma con assoluta autorevolezza. La squadra romana è passata in vantaggio con Vessuri, e con questo risultato si è conclusa la seconda frazione. Dopo l’intervallo l’Amsicora ha spinto ed ha ribaltato il risultato. Ha prima pareggiato con un corto della capitano Giulia Stagno, è poi passata in vantaggio con Fiorelli, ancora sugli sviluppi di uno schema su corner corto. Il Butterfly attacca ma Pastor non corre pericoli. Anche la Final Four femminile si disputerà a Brà, l’8 e 9 novembre. Con l’Amsicora ci sono Lorenzoni Brà, HT Bologna e Lazio.

