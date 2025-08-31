Si sono completate oggi le gare di andata degli accoppiamenti (e prima giornata per i triangolari) dei sedicesimi di finale della Coppa di Promozione.

Ecco tutti i risultati: Ovodda-Tonara 2-2, Terralba-Freccia Parte Montis 3-1, Alghero-San Giorgio Perfugas 6-1, Castelsardo-Coghinas 1-1, Li Punti-Campanedda 2-2, Ozierese-Tuttavista 7-1, Stintino-Usinese 0-1, Atletico Bono-Bonorva (2-1, giocata venerdì), Guspini-Villacidrese (3-2, giocata sabato) e Ghilarza-Samugheo (1-1, giocata sabato) e Arzachena-Luogosanto 1-1.

Per i triangolari: Cus Cagliari-Uta 1-1 (riposa l’Atletico Cagliari), Baunese-Jerzu 1-2 (riposa il Castiadas), Bosa-Macomerese 4-0 (riposa il Thiesi) e Pirri-Selargius 1-2 (riposa il Vecchio Borgo Sant’Elia).

Posticipata a mercoledì 3 settembre, alle 19, Arborea-Tharros. Le gare della seconda giornata dei triangolari si giocano mercoledì 3 settembre. Mentre il 7 settembre la terza e ultima giornata dei triangolari e le partite di ritorno riguardanti gli accoppiamenti. Anticipate a sabato 6 settembre: Bonorva-Atletico Bono (ore 17), Samugheo-Ghilarza (ore 17.30) e Tuttavista-Ozierese (ore 18). Posticipata a martedì 9 settembre alle 19 la sfida Tharros-Arborea.

© Riproduzione riservata