Ultimo atto della Poule Gold di Serie B Interregionale, ultima occasione per saltare sul treno playoff. L’Esperia Cagliari si gioca tutto domenica alle 18 al Palasport di Castelraimondo contro la capolista Vigor Matelica, già certa del primo posto con 28 punti. Una sfida decisiva per i rossoblù di coach Federico Manca, attualmente all’ottavo posto a quota 20, appaiati al Bramante Pesaro ma con il vantaggio negli scontri diretti.

Per qualificarsi ai playoff, i cagliaritani devono vincere oppure sperare in una sconfitta del Bramante contro l’Amatori Pescara. Lo scenario più chiaro, però, passa dalla propria prestazione: battere Matelica, impresa tutt’altro che semplice ma non impossibile, considerando la convincente vittoria interna contro Ozzano di dieci giorni fa.

I marchigiani hanno dominato la prima fase con 8 successi in 11 gare e rappresentano una delle corazzate del girone, ma nell’ultimo turno sono incappati in una netta sconfitta sul campo della Stella Ebk, in una gara ininfluente ai fini della classifica e condizionata da numerose assenze. L’Esperia spera che i biancorossi siano già con la testa ai playoff, dove si presenteranno con dichiarate ambizioni di promozione.

A complicare i piani cagliaritani c’è però l’assenza di Bartolozzi, fuori per infortunio. Un’assenza pesante nel reparto lunghi, come confermato da Edoardo Maresca, ala/pivot e tra i leader dello spogliatoio rossoblù: «Contro Matelica ci aspetta ovviamente una partita molto complicata», ha spiegato. «Hanno talento diffuso in tutti i reparti, quindi dovremo lottare a rimbalzo contro i loro lunghi e su tutti i palloni. Non sono al completo, ma nemmeno noi. In ogni caso hanno tanti giocatori di grande livello per la categoria. Dovremo dimostrare di meritarci i playoff».

Una sfida che la Confelici prepara da tempo con grande concentrazione: «Da dieci giorni l’obiettivo è questa partita», ha proseguito Maresca. «Ci meritiamo i playoff soprattutto per quanto fatto nel girone di ritorno, dove abbiamo sempre vinto tranne che a Recanati. La pressione c’è, ma dobbiamo trasformarla in energia e voglia, perché ci sono tanti ragazzi che vorrebbero vivere occasioni come questa. Sarebbe un grandissimo traguardo. Dobbiamo fare il meglio per vincere».

Sul fronte infermeria, il lungo conferma che Bartolozzi sta cercando di recuperare in vista dei playoff: «Sicuramente il suo infortunio è stato una bella tegola», ha aggiunto. «Ma io, Thiam e Nicola Manca dobbiamo cercare di sopperire. Abbiamo le qualità e la fisicità per giocarcela contro chiunque. Sono molto fiducioso e spero che questo approccio positivo alla partita possa aiutarci ad arrivare al risultato».

© Riproduzione riservata