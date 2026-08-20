Ancora novità nelle fila delle formazioni oristanesi che prenderanno parte ai tornei calcistici regionali. A partire dall’Arborea, in Promozione, che nelle ultime ore ha regalato a mister Maurizio Firinu l’ultimo tassello nel reparto arretrato. Dopo una lunga trattativa chiusa dal DS Massimiliano Sabiu, arriva in gialloblu Juan Ignacio Cieri, difensore argentino, curriculum importante nella penisola, strappato ad una folta concorrenza.

Scendendo in Prima Categoria, girone B, continuano le conferme in casa Freccia Parte Montis, compagine retrocessa dal torneo di Promozione. La società mogorese, infatti, nelle ultime ore ha comunicato la conferma di altri 8 giocatori: Andrea Girseni, che nella scorsa stagione si è aggiudicato il titolo di migliore del Girone A di Promozione, Emanuele Cau, Mattia Vargiu, Thomas Atzori, Alessandro Marongiu, Fabio Sardo, Alessandro Loru e Stefano Maccioni.

Nello stesso girone, in casa C.R. Arborea, rinnovano Matteo Monfrecola, Giacomo Milan e il portiere Nicola Cadoni. La novità sarà Giovanni Zirone, che ritorna al C.R. dopo l’esperienza con il Sant’Anna.

Infine, il Santa Giusta ha comunicato la conferma di Alberto Caria per la stagione 2026/2027.

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