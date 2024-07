Il Tempio piazza un altro grande colpo, con un giocatore che ha vinto l’ultima Eccellenza con l’Ilva: Hervé Bazile. L’attaccante francese naturalizzato haitiano giocava in Sardegna da gennaio 2023, quando arrivò a La Maddalena con la squadra all’epoca in Serie D. Un anno e mezzo con la vittoria del campionato, ma anche qualche infortunio di troppo che ne ha limitato il potenziale e le apparizioni. Bazile è diventato famoso nel 2015, quando con una gran punizione al 92’ al Parc des Princes firmò il 2-2 del suo Guingamp contro il PSG, battendo Salvatore Sirigu. In Ligue 1 ha giocato 93 volte, realizzando 9 gol.

La rosa. Bazile, classe '90, si aggiunge ad altri giocatori di spessore a disposizione del nuovo allenatore Mauro Giorico, col Tempio che non nasconde le ambizioni in vista della nuova stagione. Fra gli altri volti nuovi figurano Bruno Lemiechevsky e Simone Solinas in attacco, poi anche Francesco Bianco, Luca Carboni, Jacopo Malesa, Agustín Olivera, Samuele Saggia, Cristian Sosa ed Enrico Zirolia.

