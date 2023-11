Gran colpo di mercato del Sant'Elena (Eccellenza). Alla corte del tecnico Marco Piras arriva il bomber Samuele Curreli, classe 1998. Un attaccante col gol nel Dna.

Dopo la rescissione del contratto col Perdaxius è stato corteggiatissimo. Ha scelto la squadra del patron Luca Meloni. Il giocatore di Narcao in carriera ha segnato oltre duecento reti. Ha giocato anche in Serie D col Lanusei per due stagioni con i tecnici Francesco Loi e Gianluca Hervatin e anche col Carbonia nella stagione 2021/2022.

Ha indossato pure le maglie di Villaperuccio, Narcao, Samassi, Frassinetti Elmas, Carloforte, Barisardo e Monteponi.

Potrebbe eserdire domenica nella sfida tra i quartesi e la Ferrini Cagliari che si gioca a Capoterra, sul campo Su Suergiu.

© Riproduzione riservata