Fine settimana ricco di impegni per il ciclismo sardo. In programma sabato 16 a Monserrato la “Coppa Città di Monserrato”, terzo Memorial dedicato a Luca Argiolas, Giorgio Serreli e Ignazio Argiolas che rientra nella settimana europea della Mobilità sostenibile. La manifestazione è organizzata da Gino Mameli e patrocinata dal comune di Monserrato.

«Il programma prevede 30 giri del circuito dei campioni», dice Mameli, «vale a dire Via Porto Botte, Via Dell’Argine, Via Caracalla e nuovamente Via Porto Botte. Si sono iscritti i migliori corridori in circolazione. Con contorno una sfilata di auto d’epoca, e al termine della manifestazione ciclistica, ci sarà come tradizione, la degustazione della salsiccia arrosto per tutti i presenti. Ritrovo alle 15,30, e partenza alle 17».

Domenica prossima altro appuntamento ciclistico importante a Quartu in occasione della Sagra dell’uva. «Dopo diversi anni torna il ciclismo a Quartu», continua Mameli, «nel circuito di Sant’Elena, considerato il teatro del ciclismo in Sardegna. Oltre 60 corridori risultano iscritti, l’organizzazione ha dovuto chiudere le iscrizioni con una settimana di anticipo, cosa che succede raramente». La manifestazione è organizzata dal comitato stabile per i festeggiamenti di Sant’Elena, mentre la parte organizzativa tecnica ciclistica, è curata dall’organizzazione di Gino Mameli. Il ritrovo dei partecipanti è in Piazza Sant’Elena dalle 15.30, mentre la partenza alle 17. Darà il via Gianni Orrù, presidente del Comitato Stabile di Sant’Elena. I prossimi appuntamenti per l’organizzazione Gino Mameli sono il 24 settembre a Elmas e il 30 settembre a Quartu in Via Fiume.

Due settimane fa, invece, si è svolto il 17esimo memorial Etzi che ha visto vincitore il solito Eros Piras che ha preceduto Dimitri Calabrese e Emiliano Murtas. Per l’atleta dalla Donori Bike è stato il quinto successo al memorial Etzi. Lo stesso atleta si è imposto anche nella cronoscalata di Dolianova battendo Nicola Gessa e Andrea Carta.

