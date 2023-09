Impresa di Maurizio Olla nella corsa ciclistica amatoriale di Tertenia. L’atleta della Karel Sport si è aggiudicato la seconda edizione del trofeo “Formaensautronica” dopo una fuga in solitaria di ben 66 chilometri. Il percorso durissimo, quanto affascinante, di 90 chilometri con ben 1600 metri di dislivello, con partenza e arrivo a Tertenia, ha attraversato Perdasdefogu, Ulassai, Osini, Gairo e Cardedu.

«Al 24esimo chilometro», dice l’atleta sinnaese, «sono partito per chiudere un allungo di un avversario su un tratto di strada in salita, prima dell’ingresso a Perdasdefogu. Quest’ultimo si è staccato subito e il gruppo non ha risposto. Ho deciso di continuare da solo senza voltarmi e non sono stato più ripreso. Devo ringraziare i miei compagni, in particolare il capitano Mauro Vacca che ha agito da stopper. È stato un dominio della squadra».

Protagonista anche Mauro Vacca, che ha chiuso in terza posizione alle spalle di Giovanni Battista Mureddu della Cycling Team Gallura. «Una volta scattato Maurizio, sono rimasto in gruppo», racconta Vacca, «chiudendo diversi tentativi da parte degli altri ciclisti di cucire lo strappo. Tappavo i buchi e chiaramente bloccavo i cambi per favorire la fuga del mio compagno di squadra. Sono felice per lui e per la squadra. Peccato per il finale. Mi stavo giocando il secondo posto con Mureddu e lui ha toccato la mia ruota posteriore cadendo a terra. Mi sono fermato per aiutarlo a rialzarsi e ho deciso di non fare la volata. Va bene così».

Soddisfatti il presidente delle Karel Sport, Giorgio Lecca e il vice Andrea Cappai. «Un elogio a tutti i ragazzi. Hanno fatto una gara straordinaria. Sono tutti amici, si allenano sempre insieme. Olla è stato grandioso, Vacca pure. Anche gli altri, Aledda, Montis, Pinna e Mameli, hanno ben figurato». Paolo Aledda, decimo assoluto e secondo di categoria: «Sono soddisfatto. Solitamente faccio gare in mountain bike. È andata bene anche su strada. Complimenti a Maurizio ed a tutto il team». Gongola anche il diesse, Alessandro Manca: «Una giornata indimenticabile. Una gara durissima per i ragazzi che sono stai encomiabili».

