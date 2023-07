Il Castelsardo, formazione di Prima Categoria, ma con prestigiosi trascorsi in serie D, si prepara ad affrontare il campionato, dopo la sofferta salvezza dello scorso anno passata per i playout. La società ha deciso di affidare la panchina ad Antonio Borrotzu, ex grande bomber alla prima esperienza come capo allenatore. Borrotzu, al pari dei dirigenti, sta intraprendendo con entusiasmo questa nuova avventura e non vede l'ora di mettersi al lavoro.

Nel frattempo, dopo diverse conferme della rosa della passata stagione, fioccano i nuovi acquisti. A centrocampo arrivano Fabrizio Franca (ex Lanusei e San Teodoro) e Christian Pastore (ex Cus Sassari). In difesa ingaggiato l'esperto centrale senegalese Elzo Sarr (ex Bonorva e Siligo). Dovrebbe fare coppia dietro con l'altro nuovo ingaggio Luca Erittu.

Sempre in difesa altro colpo: Pasquale Canu, ex capitano del Monte Alma di Nulvi.

In attacco altro acquisto: Emanuele Pazzola, ex Sennori. Sulle corsie esterne agirà il portotorrese Gabriele Bazzoni, che viste le sue potenzialità (ex Ilva, Bonorva, Coghinas), potrebbe essere un lusso per la categoria. Il presidente dei rossoblù Pier Filippo Denicu, nonostante la scintillante campagna acquisti, non si avventura in alcun proclama.

«Cercheremo di disputare un buon campionato - dice -. Almeno migliore di quello della passata stagione. L'importante sarà creare un bel gruppo tra i nuovi arrivi e quelli che sono restati. In questo abbiamo molta fiducia in Antonio Borrotzu, autentico uomo di calcio. L'ambiente è carico. Tra qualche settimana la parola al campo di gioco». La preparazione del Castelsardo dovrebbe cominciare all'incirca verso il 20 di agosto.

Argentino Tellini

Nella foto il forte esterno Gabriele Bazzoni, 28 anni (foto Tellini)

© Riproduzione riservata