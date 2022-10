Prestigioso quarto posto per l’Eolo Beach Tennis Oristano che sfiora il podio ai campionati Italiani di Serie C che si sono conclusi ieri al Marco Polo Sports Center di Viareggio.

La compagine oristanese ha giocato la finale per il 3° e 4° posto contro l’Emilia Romagna. Prima ancora era stata la volta della Lombardia, battuta per 2-1 e poi della Toscana, match vinto che ha consentito l’ingresso alle semifinali.

“L’inizio di questo campionato è stato duro ed inaspettato - spiega l’allenatore Diego Fratini - con 4 match consecutivi persi. Siamo stati bravi a reagire, riuscendo ad ottenere l’accesso alle semifinali all’ultimo match. In semifinale non avevamo oggettivamente grandi speranze, gli avversari si sono dimostrati più forti. Un po' di rammarico per la finale terzo posto, forse potevamo fare qualcosa in più. È comunque un quarto posto che vale tanto, i ragazzi hanno dimostrato di poter competere nelle grandi manifestazioni.”

A rappresentare Oristano durante i Campionati Italiani di Serie C è stata la formazione composta da Diego Fratini, Alberto Tamponi, Marco Carboni, Daniele Olla, Alessandro Panu, Leonardo Russo, Lucia Cusinu, Anna Olla, Cristina Murranca, Sara Veronica Usai, Alessia Meloni e Lorenzo Cadoni.

© Riproduzione riservata