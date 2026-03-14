la sfida
14 marzo 2026 alle 21:45
Campionato nazionale Juniores: alla Cos il derby col MonastirLa gara decisa da una rete di Simone Dessena
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Successo della Cos nel derby col Monastir nella quarta giornata del girone nazionale per la categoria Juniores.
La squadra di Tertenia si è imposto con una rete firmata da Simone Dessena siglato nella prima frazione di gioco. Con questa vittoria la Cos sale al secondo posto del girone. Nel prossimo turno lo scontro al vertice con la Cos che affronterà la capolista Budoni.
© Riproduzione riservata