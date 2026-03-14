Successo della Cos nel derby col Monastir nella quarta giornata del girone nazionale per la categoria Juniores.

La squadra di Tertenia si è imposto con una rete firmata da Simone Dessena siglato nella prima frazione di gioco. Con questa vittoria la Cos sale al secondo posto del girone. Nel prossimo turno lo scontro al vertice con la Cos che affronterà la capolista Budoni.

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