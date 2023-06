Ci riproverà ancora il Campanedda a vincere il campionato di Prima Categoria. La squadra della borgata agricola della Nurra, a un tiro di schioppo da Porto Torres ma appartenente al comune di Sassari, è una bella realtà, con un impianto sportivo di prim'ordine.

I rossoblù ripartiranno dal tecnico locale Danilo Piredda. Riconfermata la rosa dell'anno scorso, con giocatori eccellenti come Serra, Gianni, Cocco, Occulto e Valenti (solo per citare alcuni nomi) pronti a dare battaglia. Il ds Gavino Zirattu, anima della società, è al lavoro per rinforzare ulteriormente la formazione.

«Stiamo per chiudere alcune trattative importanti - spiega -. Ci ripresenteremo alla prossima stagione agonistica più agguerriti che mai. La squadra sarà altamente competitiva e cercheremo di vincere il campionato. Nel massimo rispetto degli avversari».

In effetti già dall'anno scorso la rosa del Campanedda era indubbiamente tra le migliori in assoluto del girone. È mancata però qualcosa in avanti. In particolare una punta di peso che potesse affiancare il rapido Serra, sempre artista nei calci di punizione.

Gavino Zirattu cercherà sicuramente di colmare questa lacuna.

© Riproduzione riservata