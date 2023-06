Il Cus Cagliari accede alle semifinali del torneo universitario che si svolge a Camerino. La squadra di Claudio Meloni ha piegato, con risultato tennistico (6-0), il Cus Napoli. Autori di una doppietta Pilosu e Podda, una rete per Camba e Atzori.

Domani pomeriggio (ore 16) i rossoblù affrontano i campioni in carica del Cus Lecce che hanno eliminato, dopo i calci di rigore, il Cus Sassari.

«La partita si è subito messa in discesa», dice il direttore generale del Cus Cagliari, Andrea Vargiu, «grazie al gol al primo minuto di Lorenzo Camba. Domani incontreremo Lecce in semifinale per la rivincita dell'anno scorso. Siamo fiduciosi: cercheremo di vendicare Sassari».

