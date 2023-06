Niente medaglia per il Cus Cagliari al torneo universitario giocato a Camerino. La squadra di Claudio Meloni, dopo aver perso la semifinale col forte Cus Lecce, ha perso la finalina per il terzo posto contro il Cus Parma.

I rossoblù si sono arresi (6-5) soltanto ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi uno a uno. Per la rappresentativa a segno Atzori. «Purtroppo andiamo via a mani vuote», commenta il direttore tecnico, Andrea Vargiu. «Pensavamo di poter arrivare sino in fondo ma davanti abbiamo trovato il fortissimo Cus Lecce. Abbiamo comunque disputato buone prove. Ci riproveremo il prossimo anno».

Il Cus Sassari era uscito ai quarti sempre col Cus Lecce, bestia nera delle sarde.

