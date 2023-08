Rinnovata la squadra ma anche la società e lo staff tecnico notevolmente allargato col rilancio del settore giovanile. Contrariamente allo scorso anno, la Cos Sarrabus Ogliastra ha avuto tutto il tempo questa estate di organizzarsi, decidere e imporre i suoi programmi, sicuramente chiari e ambiziosi. Ne è venuta fuori una società e un quadro tecnico rivoluzionato.

Stefano Boi ha lasciato la presidenza per motivi personali: Marco Nibbio, da sempre col Muravera prima e con la Cos dopo, è stato eletto presidente. Claudio Pani (ex giocatore professionista con tappe in serie A, B e C e in alcune squadre straniere con le quali ha giocato preliminari di Coppe europee) e Egidio Usai sono i due nuovi vice presidenti. Francesco Setzu è il direttore generale, Franco Palleschi il segretario generale. Antonio Palleschi conserva il ruolo di vice segretario. Alessandro Cabras è il responsabile marketing.

Confermato l'allenatore Francesco Loi, tecnico e manager, al centro dell'intero progetto. Suo vice, resta Antonio Carta. Davide Moi, altra storica figura del calcio in Sardegna e non solo, lascia le scarpe bullonate e veste quella di responsabile del settore giovanile, rilanciato con un programma ambiziosissimo che coinvolge anche il territorio. Alberto Vargiu, è l'allenatore dei Giovanissimi, Fabio Todde è il responsabile dei dirigenti del settore giovanile, Andrea Ibba, preparatore dei portieri sempre del settore giovanile, Fabio Tangianu è l'allenatore della Juniores, Marco Tascedda dell'Under 18.

Un movimento incredibile creato nello spazio di pochi mesi con idee estremamente chiare e con giocatori approdati da diverse parti della Sardegna. Il direttore sportivo, uomo mercato, resta Sebastian Puddu. Intanto la squadra va avanti nella preparazione dopo il 5-2 inflitto alla Tharros in una amichevole a Oristano e dopo il 2-2 contro la Torres di domenica scorsa.

