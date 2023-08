La media è di una rete ogni due giocate, perché tra infortuni e squalifica spropositata Kaio César Florêncio Piassi ha saltato un terzo delle partite. Ecco perché la quattordicesima conferma è da accogliere come un ottimo colpo: 12 reti l'anno scorso per l'attaccante brasiliano del Latte Dolce, irresistibile nelle sue accelerazioni soprattutto sulla corsia sinistra.

Dopo l’esperienza nelle giovanili del San Paolo, Kaio si trasferisce alla Gonçalense (Serie B Regionale brasiliana), prima del passaggio al Rondonopolis (Serie D brasiliana) e all’Atletico Itapemirim, sempre nella Serie D del paese carioca. La sua ultima esperienza nella terra natia è con la maglia del Vitoria Futebol Clube. Arriva in Italia nella stagione 2020/2021 e gioca nell’ordine con Napoli United e Polisportiva Grotta, poi l’arrivo in Sardegna con il passaggio al Sassari Calcio Latte Dolce.

Il debutto in serie D non incute timore al brasiliano: «Mi sento privilegiato di far parte ancora una volta di questo grande gruppo. Purtroppo l'anno scorso ho avuto degli infortuni che mi hanno impedito di aiutare i miei compagni, ma ora sono contento di restare in questa società e farò di tutto per essere in campo e aiutare la squadra nel miglior modo possibile! Insieme cercheremo di fare un grande campionato!».

