L’attesa sta per finire. Domenica, allo stadio “Ninetto Martinez”, a partire dalle 16, si gioca la gara fratricida tra Atletico Uri e Ilvamaddalena, playout tutto sardo del campionato Serie D (girone G). Soltanto una di queste formazioni confermerà la categoria, l’altra retrocederà in Eccellenza. Sarà gara secca e, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati i supplementari. Persistendo la parità retrocederà l’Ilva per la peggior classifica al termine della stagione.

Proprio nell’ultima giornata l’Uri, grazie alla vittoria col Portici, ha scavalcato in classifica l’Ilva, sconfitta sul campo dell’Arzachena. «In questo incontro si deciderà il nostro futuro», ha detto il tecnico dell’Ilva, Aldo Gardini. «La squadra è viva e l’ha dimostrato in questo finale. I ragazzi vogliono la salvezza. Sappiamo di avere solo un risultato a nostro favore. Ci faremo trovare pronti».

In campionato, nel girone di andata, sul campo dell’Uri la gara era terminata col risultato di 1-1 mentre nel ritorno, a La Maddalena, aveva vinto la formazione giallorossa 3-4.

