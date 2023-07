Il primo volto nuovo della Torres 2023/24 arriva nel settore attaccanti. Classe 1998, nato nella piemontese Chivasso Menabò, è centravanti prestante fisicamente, alto 192cm.

Il neo rossoblù si è messo in luce negli ultimi due campionati di serie D: nella stagione appena conclusa ha indossato la maglia del Bra dove ha firmato 19 gol in 37 presenze. L'anno precedente, sempre in quarta serie nazionale ma con la maglia del Fossano, Menabò ha totalizzato 33 presenze e 12 reti.

Cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli, ha vestito poi le maglie del Borgaro, del Savona, del Pont Donnaz e della Biellese, prima dell'esplosione a suon di gol delle ultime due stagioni.

Menabò ha firmato con la Torres un contratto annuale con opzione per il secondo anno.

