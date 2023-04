Forse non è mai stato così numeroso il gruppo rossoblù. Basti dire che si stanno allenando anche i difensori Lombardo e Ferrante e la punta Sanat, anche se non sono ancora arruolabili per le partite. Sembra esserlo invece Scappini che con la maschera protettiva per lo zigomo fratturato e operato riesce non solo a fare le aprtitelle ma persino a segnare di testa.

C'è fiducia insomma per la trasferta di sabato a Gubbio, penultimo atto di un campionato non facile per la Torres ma che comunque ha visto la squadra sempre fuori dalla zona playout. Un andamento che i rossoblù intendono mantenere.

Nella trasferta di Gubbio sarà assente il difensore Pinna, squalificato. Girgi o Liviero i sostituti probabili. La possibilità di utilizzare anche solo part time Scappini aumenta la pericolosità di un attacco che col rientro di Diakite e l'impiego da titolare di Scotto ha fatto un salto di qualità.

