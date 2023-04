La Torres si è allenata anche a Pasquetta per preparare la trasferta di sabato a Gubbio. Penultimo turno di una stagione dove la squadra sassarese vuole conquistare la salvezza diretta magari con una giornata d'anticipo.

Il tecnico Greco dovrà fare a meno del difensore Pinna, squalificato, che era diventato ormai colonna portante della retroguardia a quattro. Il suo posto potrebbe essere preso da Girgi, a meno che non si pensi ad una squadra più offensiva con Liviero terzino sinistro e a centrocampo sulla sinistra un giocatore come Lisai o Gianola.

Riprende ad allenarsi il bomber Scappini, con una maschera protettiva per tutelare lo zigomo che si era fratturato dieci giorni fa e ha reso necessaria un'operazione. L'attaccante potrebbe anche essere convocato per la trasferta umbra, ma sul suo possibile impiego come cambio è ancora troppo presto per pronunciarsi.

