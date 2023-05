Il campionato di serie C si è concluso due settimane fa per la squadra sassarese che si è guadagnata la salvezza diretta. Finora non è trapelata alcuna notizia sull'allestimento della squadra per la stagione prossima, ma l'impressione è che la prima decisione non tarderà ad arrivare, anche perché attendere oltre significherebbe sprecare il piccolo vantaggio sul mercato rispetto alle formazioni coinvolte nei playoff e playout.

La riflessione principale è sul tecnico Alfonso Greco. La dirigenza rossoblù sa cosa aspettarsi dall'allenatore romano: serietà, equilibrio nella gestione dei risultati e concretezza. La Torres di Greco non avrà prodotto calcio spettacolare, ma raramente è stata al completo e comunque ha dimostrato solidità quasi sempre a prescindere dall'avversaria, al netto delle ingenuità dei molti giocatori al debutto in serie C o delle lacune tecniche o tattiche di alcuni elementi.

Se l'obiettivo per la stagione 2023/24 è quella di un campionato dove la salvezza non è un dubbio ma si punta a raggiungere una delle ultime posizioni che valgono i playoff (dall'ottava alla decima, giusto per capire) allora non è che occorrano tante mosse e una grossa spesa sul mercato. Potrebbe bastare confermare il tecnico Greco e ingaggiare tre-quattro giocatori del livello di Urso e Diakite per rinforzare l'organico. Con particolare attenzione alle corsie esterne. Sempre beninteso, che Greco abbia intenzione di restare.

