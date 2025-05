La stagione regolare è finita, ora nel calcio sardo è tempo di playoff e playout. C'è chi, come l'Eccellenza, completa le attività questo weekend con la finale regionale Monastir-Tempio, mentre in altri casi è ancora da definire la vincente del girone.

Eccellenza

Monastir-Tempio doveva giocarsi lo scorso 4 maggio, poi il rinvio per motivi organizzativi. La partita è in programma domenica 11 alle ore 16 allo stadio Scalarba di Macomer: chi vince accede alla fase nazionale per la promozione in Serie D, col primo turno contro la seconda del Girone A dell'Eccellenza del Lazio (W3 Maccarese o Civitavecchia, si gioca il 25 maggio e l'1 giugno).

In caso di parità al 90' tempi supplementari, al termine dei quali senza un vincitore passerebbe il Monastir per il miglior piazzamento nella stagione regolare, seconda contro terza. Posizione che, ai playout, ha determinato la salvezza della Ferrini (1-1 e 0-0 con l'Alghero).

Promozione

Domenica spazio alle finali. Alle 16 l'andata di quella per il primo e secondo posto dei playoff, Sant'Elena-Tortolì a Mulinu Becciu, ritorno domenica 18 alla stessa ora al Fra Locci. In deroga, per accordo fra le società, la finale per il terzo e quarto posto Coghinas-Usinese si gioca in gara secca domenica alle 17 a Santa Maria Coghinas, anziché sulla doppia sfida. In caso di parità al termine del doppio confronto tempi supplementari e rigori. I playoff servono per determinare la graduatoria per gli eventuali ripescaggi in Eccellenza, i cui posti vacanti dipenderanno dalle retrocesse dalla Serie D e dalla squadra che andrà alla fase nazionale.

Domenica alle 16 anche il ritorno del playout Uta-Idolo: all'andata, ad Arzana, hanno vinto 1-0 gli ogliastrini – quartultimi – che hanno quindi due risultati su tre per salvarsi al 90’ (niente supplementari né rigori).

Prima Categoria

Campanedda-San Giorgio Perfugas, domenica alle 16 a Sennori, è lo spareggio per definire la vincente del Girone D, che salirà in Promozione, visto che le due squadre hanno terminato il campionato appaiate in testa. In caso di parità, tempi supplementari e rigori.

I playoff, con andata e ritorno, si giocheranno il 18 e 25 maggio: Baunese (2ª Girone A)-Freccia Parte Montis (2ª Girone B) e Perdente spareggio Girone D-Thiesi (2ª Girone C). Si giocheranno poi le partite fra le due vincenti e le due perdenti, per definire la graduatoria per gli eventuali ripescaggi, anche qui con andata e ritorno. Al primo turno direttamente rigori in caso di parità, nelle finali anche i tempi supplementari.

Ai playout nessuna gara nel Girone A e nel Girone D (distacco superiore a 6 punti fra terzultima e quartultima in entrambi i casi). Restano quindi soltanto nel Girone B Virtus Villamar-Isili e nel Girone C Pozzomaggiore-Silanus. In caso di parità nel doppio confronto si salva la meglio piazzata nella stagione regolare (ossia Isili e Silanus, che hanno il ritorno in casa). In campo il 18 e 25 maggio, alle 16.

Seconda Categoria

Sfide incrociate fra le seconde classificate per i playoff. L'11 e il 18 maggio, con andata e ritorno, si giocano Accademia Sulcitana (Girone A)-Capoterra (B), Villagrande (C)-Seulo (D), Supramonte (F)-Macomer (E), Sorso 1930 (G)-Sporting Paduledda (H). In caso di parità nel doppio confronto direttamente rigori, chi vince passa alla seconda fase con i seguenti accoppiamenti: Girone A/B-Girone C/D, Girone E/F-Girone G/H. Sono sfide in gara secca e campo neutro, con supplementari e rigori, così come le due finali (1°-2° e 3°-4° posto) che danno la graduatoria ripescaggi.

Ai playout eccesso di distacco e sfide saltate nei gironi A, B e C. Le altre partite sono l'11 e il 18 maggio, con andata e ritorno: Lunamatrona-Gesturi nel Girone D, Norbello-Bolotanese nel Girone E, Atletico Phiniscollis-Ottana nel Girone F, il derby Atletico Ozieri-San Nicola Ozieri nel Girone G e Codaruina-Trinità nel Girone H. In caso di parità al termine del doppio confronto si salva la migliore piazzata, ossia chi gioca il ritorno in casa.

© Riproduzione riservata