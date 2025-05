La Ferrini è salva, l’Alghero torna in Promozione. È questo il verdetto dei playout di Eccellenza, due partite tesisssime finite entrambe in pareggio: 1-1 all’andata, 0-0 al ritorno. I cagliaritani mantengono la categoria per effetto del miglior piazzamento nella stagione regolare, terzultimi contro quartultimi, i catalani retrocedono dopo aver dato tutto in campo.

Al “Polese” è una battaglia lunga 90’ più ampio recupero, dove di occasioni ce ne sono pochissime per l’enorme tensione data dalla posta in palio. A metà primo tempo De Luca si distende per respingere un tiro radente di Mereu, al 39’ palla buona in area per Podda ma il suo tiro è debole e Piga blocca. Nella ripresa l’Alghero mette in campo il massimo sforzo, sapendo che il pareggio non basterebbe. Piroddi al 59’ manca il tap-in su cross di Serra, dalla parte opposta Mancusi mura un tiro insidiosissimo di Mari. De Luca salva due volte su Baraye, all’85’ vede una punizione dal limite di Mereu uscire di poco alta sopra la traversa. Nei sette minuti di recupero, poi diventati dieci, Piga fa un miracolo su destro a botta sicura di Usai e nell’altra area fa lo stesso Bonu su conclusione di Mari, nel concitato finale con la Ferrini in dieci per il rosso al 97’ ad Alexandre.

Al fischio finale la festa della Ferrini può partire, con la conferma della categoria a dieci anni dalla prima promozione in Eccellenza.

© Riproduzione riservata