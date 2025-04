Sabato prossimo, 3 maggio, si disputerà la trentesima nonché ultima giornata della regular season. Con le gare della penultima, riferendoci al Girone H della Seconda categoria, escludendo promozione alla serie superiore e retrocessione, sono rimasti ancora aperti i capitoli riguardanti play off e play out.

Il Lauras da alcuni turni già promosso in Prima categoria, non ha appagato la sua sete di vittorie ed anche a Porto Cervo ha fatto bottino pieno. All'indomani di questo ennesimo successo ,una improvvisa quanto inaspettata notizia, ha scosso l'ambiente calcistico Lurese: si è infatti dimesso uno dei presidenti, Damiano Brundu, che in un comunicato le ha motivate con: "Insanabili contrasti, sorti nell'ultimo periodo, all'interno della dirigenza". Nei prossimi giorni, continua la nota: "Spiegherò dettagliatamente i motivi che, mi hanno indotto, a prendere questa sofferta decisione".

Abbiamo parlato all'inizio di Play, che vedono in competizione negli Off ; Palau con 61 e Sporting Paduledda con 58, a tal proposito c''è da chiarire un aspetto: la squadra guidata da Gabriele Ferrari scenderà in campo sabato, in casa, contro l'Atletico Castelsardo, mentre il Palau, proprio all'ultima giornata, osserverà il riposo. In caso di vittoria La Paduledda si porterebbe a quota 61, ed a quel punto entrerebbe in ballo la classifica avulsa, che sarebbe a loro favore.

Negli altri Play, quelli out, sono in 3 a contenderseli : Codaruina e Trinità a quota 23 e Golfo Aranci 22, la prima affronterà in casa il Tavolara; mentre il Trinità sarà impegnato in casa della prima della classe, e per finire i Golfarancini riceveranno la visita del Porto Cervo.

Da ricordare che il già retrocesso Berchidda sarà di scena a Sedini contro l'Andrea Doria. Per le altre squadre del girone H, ha fine stagione, verrà stilata una graduatoria per eventuali ripescaggi e la situazione attuale è la seguente : 4°posto con 42 punti, Andrea Doria e Porto Cervo; 5°Tavolara a seguire Ala' 37, Funtanaliras Monti 33, Academy Porto Rotondo e Santa Teresa Gallura 32, Atletico Castelsardo 31.

